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Ultimo aggiornamento: 21:02

“Allargare il campo largo a Renzi?”: la risposta corale degli operai dalla festa Fiom di Bologna

di Simone Bauducco
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Un boato di no alla domanda del giornalista Marco Damilano sulla necessità di allargare il campo largo anche a Italia Viva
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“La foto che vi siete fatti è esaustiva della coalizione? Questa foto va allargata anche con Renzi?“. Dal palco della festa Fiom di Bologna il giornalista Marco Damilano rivolge questa domanda ai tre leader del campo progressista Schlein, Conte e Fratoianni.

Ma prima che i politici possano rispondere, arriva un boato di “No” e di fischi da parte delle centinaia di operai e operaie della Fiom emiliana-romagnola.

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