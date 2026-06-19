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Ultimo aggiornamento: 13:17

Brescia, prova a strangolare due bambini (tra cui uno di 3 anni) in un parco: arrestato 29enne con problemi psichici

di Redazione Cronaca
Uno dei bambini si è divincolato, l'altro, di 3 anni, è stato salvato da un passante che ha fermato l'aggressore. Il 29enne è regolare in Italia ma con precedenti penali: il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno
Brescia, prova a strangolare due bambini (tra cui uno di 3 anni) in un parco: arrestato 29enne con problemi psichici
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Ha tentato di strangolare due bambini, di cui uno di 3 anni, all’interno del parco Guido Alberini di Brescia, prima di essere arrestato dalla Polizia. L’aggressore, un cittadino nigeriano di 29 anni, regolare in Italia, stava passando per l’area verde della città quando improvvisamente ha preso per il collo i due piccoli. Il primo dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, il più piccolo invece è stato afferrato con forza e strattonato con violenza. La madre ha assistito inerme alla scena, gridando in cerca di aiuto: solo l’intervento di un passante che ha bloccato l’uomo in attesa della polizia, ha permesso al bambino di salvarsi.

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti degli agenti, il 29enne era sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, oltre a soffrire di disagi psichici. L’uomo ha anche precedenti per spaccio e ha colpito con calci e pugni gli agenti intervenuti nel parco per cercare di scappare. Portato in questura, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Il questore della provincia Brescia, Paolo Sartori, ha anche disposto nei suoi confronti la revoca del permesso di soggiorno, così da poter procedere all’espulsione dal Paese.

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