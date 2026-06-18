‘Sistema Positano’, perquisizioni in corso: la Procura indaga su presunte assegnazioni pilotate verso alcune ditte

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Ci sono le avvisaglie di un ‘Sistema Positano’ dietro le perquisizioni in corso da stamane nel comune perla della costiera amalfitana e nei dintorni. L’indagine della Procura di Salerno – pm Alessandro Di Vico, procuratore Raffaele Cantone – punta ad accertare se sia vero che qui nei lavori pubblici lavorano sempre le stesse ditte. E si fa carta straccia del principio di rotazione degli affidamenti per gli appalti dove non è necessario procedere a gara.

Ipotesi di reato contenute in un fascicolo che – secondo le fonti consultate da ilfattoquotidiano.it – sarebbe nato in seguito a un dettagliato esposto firmato da un’avvocata, e dalle iniziative e dai video Instagram dell’attuale sindaco di Positano, Gabriella Guida, che ai tempi in cui guidava l’opposizione pubblicava contenuti coi quali denunciava l’esistenza di un presunto ‘Sistema Positano’ fatto di assegnazioni pilotate verso le ditte collegate al sindaco Giuseppe Guida, “una rete di favori costruita pezzo dopo pezzo” negli anni, “milioni di euro sempre agli stessi nomi, una pluralità finta creata solo per aggirare il codice degli appalti e per tenere al guinzaglio chi ha rapporti di fiducia”.

La nota vistata da Cantone e diffusa dal comando provinciale dei carabinieri di Salerno – che stanno lavorando da ore alle perquisizioni in coordinamento con il pm – precisa infatti che l’inchiesta riguarda un presunto condizionamento della precedente amministrazione “a favore di un ristretto numero di imprese operanti sul territorio”. La precedente amministrazione fu oggetto anche di rilievi dell’Anac, che contestò il frazionamento dei lavori dell’ascensore di Nocelle.

La nuova è guidata proprio da chi attaccava quasi ogni giorno quella vecchia: Gabriella Guida, per l’appunto. Ha vinto le elezioni di fine maggio da candidata sindaco di “Su per Positano” con 155 voti di scarto sull’altro candidato, Michele De Lucia di “L’Alba della Libertà”, la lista in cui nel 2020 fu eletto sindaco Guida. De Lucia ne era stato assessore.