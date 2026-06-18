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Oggi Jannik Sinner comincia ufficialmente la missione Wimbledon bis. Il numero 1 al mondo del tennis vola a Londra, dove inizia il suo programma di adattamento all’erba e di avvicinamento al debutto all’All England Club. Coma da tradizione, il campione in carica ha l’onore di aprire il programma sul Campo Centrale: giocherà lunedì 29 giugno alle ore 14.30. Avversario, ovviamente, da definire. Ci sono esattamente ancora 10 giorni di tempo per affinare la preparazione, nel frattempo già impostata a Montecarlo, dove Sinner si è però concesso anche qualche necessario momento di svago. Da oggi invece mente e corpo si spostano su Londra. La prossima tappa ufficiale è l’Armani Tennis Classic, l’esibizione che si gioca dal 23 al 27 giugno sull’erba dell’Hurlingham Club, sempre nella capitale inglese.

Dal super party di Duplantis all’allenamento con sensore glicemico

Dopo i due giorni a Milano e le visite all’ospedale San Raffaele, l’attenzione verso ogni singolo movimento di Sinner è diventata spasmodica. L’altoatesino ha svolto una serie di accertamenti per capire le possibili origini del crollo accusato al secondo turno del Roland Garros. Poi è tornato subito a Montecarlo, per iniziare la sua preparazione in vista di Wimbledon, dove è stata spesso avvistato in giro in scooter o al supermercato con la compagna Laila Hasanovic. L’ultimo momento di relax Sinner se l’è concesso partecipando al matrimonio della stella dell’atletica Armand Duplantis, sempre in compagnia della fidanzata. Un super party organizzato dal recordman del salto con l’asta, a cui erano presenti molti vip e stelle dello sport.

Nel frattempo però già facevano il giro del mondo le immagini di Sinner con un piccolo dischetto bianco sul braccio: un sensore per il monitoraggio continuo del glucosio (Cgm), lo stesso strumento originariamente nato in ambito diabetologico, ma oggi ampiamente utilizzato anche nello sport per monitorare i livelli di glucosio in tempo reale durante lo sforzo fisico. L’utilizzo di questo e altri dispositivi serve a raccogliere dati sul funzionamento dell’organismo durante gli allenamenti e le competizioni, in modo da comprendere meglio i meccanismi legati al recupero, alla resistenza fisica in determinate condizioni atmosferiche. Insomma, Sinner sta svolgendo un monitoraggio del suo corpo, per arrivare a capire cosa lo abbia portato a sentirsi di colpa “senza energie” al Roland Garros. Ed evitare che questo accada di nuovo.

Verso Wimbledon: quando gioca e dove vedere a Sinner

Anche questo è un ulteriore affinamento della sua metodologia di lavoro. Segno che Sinner, come sempre, non abbia intenzione di lasciare nulla al caso. Per provare a rivincere Wimbledon, ha scelto una preparazione mirata, saltando i tornei di preparazione su erba. Per vederlo, quindi, bisogna aspettare il Giorgio Armani Tennis Classic, esibizione alla quale prenderanno parte anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Tutti i match saranno visibili a partire da martedì 23 giugno in tv in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e in streaming sulle piattaforme messe a disposizione dal canale della Fitp. Poi, per il debutto a Wimbledon, l’appuntamento sul calendario è appunto lunedì 29 giugno: lo Slam su erba sarà visibile in diretta tv su Sky e in streaming su NOW.