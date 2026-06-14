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Ultimo aggiornamento: 13:14

Jannik Sinner e Laila Hasanovic insieme al supermercato: la spesa del tennista | Video

di Redazione Sport
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La coppia pizzicata in un momento di vita quotidiana a Montecarlo: il tennista sta preparando Wimbledon, la modella dovrebbe sfilare al concerto di Achille Lauro
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Giorni di allenamento e relax per Jannik Sinner a Montecarlo. Il tennista numero 1 del mondo ha scelto di rimanere a casa per preparare il torneo di Wimbledon, in programma da lunedì 29 giugno. Nessun torneo di preparazione, per prepararsi al meglio dopo la delusione del Roland Garros e gli esami a Milano sul suo stato di salute. Sinner è stato pizzicato insieme alla compagna Laila Hasanovic mentre fa la spesa al supermercato: il video, ça va sans dire, è diventato subito virale.

In realtà le immagini postate da un utente su TikTok mostrano un momento di normale vita quotidiana: Sinner e Hasanovic camminano tra le corsie, si sente la modella parlare di granola e di succo d’arancia, evidentemente graditi per la colazione. La coppia si sta godendo gli ultimi attimi insieme, prima di un altro periodo intenso. Se il tennista tra poco più di una settimana volerà a Londra, proprio per cominciare a saggiare l’erba di Wimbledon, Laila Hasanovic invece è già attesa domani, 15 giugno, a Milano: secondo i rumors, sfilerà al concerto di Achille Lauro a San Siro, un evento-show che unirà moda e musica.

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