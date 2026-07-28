L’Inter piazza il colpo Stones a parametro zero e cambia il mercato: così ora Ausilio può tornare all’assalto di Romero

L’investimento pesante che era stato pensato per la fascia destra (sono sfumati Palestra e Khalaili) potrebbe essere dirottato per la difesa, dove l'obiettivo è l'ex Atalanta e Genoa

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Dire che l’Inter abbia finalmente battuto un colpo è cosa più che veritiera. Perché John Stones, convinto a parametro zero ad accettare l’offerta nerazzurra, è sicuramente un colpo. Con due anni di contratto a quattro milioni di euro, il direttore sportivo Piero Ausilio si è assicurato un difensore dal rendimento più che sicuro, soprattutto adesso che sembra aver davvero superato i problemi muscolari che hanno minato il rendimento della scorsa stagione con la maglia del Manchester City: solo 9 presenze, per quello che nella testa di Guardiola era un titolare quasi fisso. Che poi, Stones di offerte ne aveva ricevute tante: dalla Premier – ma preferiva mettersi in gioco in un altro campionato – e da altri campionati, tra cui la Serie A. La Juventus aveva infatti provato a superare i nerazzurri nella corsa al giocatore. Non ci sono riusciti.

La questione però diventa questa: quasi ricomposta la coppia difensiva del City di qualche anno fa (in nerazzurro c’è anche Akanji), ora l’Inter interverrà comunque per un altro difensore? Senza dimenticare la presenza di Bastoni, Chivu ha comunque perso Acerbi e De Vrij, oltre a Darmian impiegato in più posizioni. Di fatto, l’Inter che giocherà a tre dietro ha bisogno di un ulteriore rinforzo, e se è vero che Pavard è tornato dal prestito al Marsiglia e sembra molto motivato a restare, è altrettanto vero che i piani dei nerazzurri sul francese non sono poi così definiti. Della serie: vediamo come andrà il ritiro, ma la permanenza è tutto fuorché scontata.

Per questo, Ausilio continua a guardarsi attorno per capire come rinforzare il reparto. E quell’investimento pesante che era stato pensato per la fascia destra (sono sfumati Palestra e Khalaili) potrebbe essere dirottato per un’altra zona del campo. Perché l’esterno con le caratteristiche alla Dumfries che rientri nei parametri di età e fascia di costo che cerca l’Inter non si trova e quindi occorrerà fare dei ragionamenti diversi, mentre il profilo del difensore centrale è già bene in testa. E fa riferimento a Romero, che conosce benissimo l’Italia e che sarebbe anche disposto a tornare, lasciando il Tottenham.

Contatti con l’entourage ci sono stati ed era stato raggiunto anche un accordo di massima con il giocatore. Poi, si è proseguito per andare più nel dettaglio e qualche piccola frenata c’è stata: il giocatore chiede circa 6,5 milioni di euro più bonus (quanto cioè percepisce in Premier) e la cifra è importante. Ma ancora peggio sono i costi del cartellino: 40 milioni di euro. Passo indietro? No. Attesa. Attesa di capire cosa succederà con Pavard, attesa di capire se Romero forzerà la mano, attesa di capire se per il quinto di centrocampo si troverà un profilo a costi più contenuti. Attesa e domino, sì. Proprio così. Ma intanto, un giocatore arriva. E senza grosse spese.