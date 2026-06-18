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Ultimo aggiornamento: 19:07

Mondiali, la Corea del Sud denuncia un drone durante l’allenamento. Necessario l’intervento dell’esercito messicano

di Redazione Sport
Secondo la federazione sudcoreana, il drone è stato individuato dal personale di sicurezza della squadra nei primi minuti della seduta, facendo scattare i protocolli di emergenza
Mondiali, la Corea del Sud denuncia un drone durante l’allenamento. Necessario l’intervento dell’esercito messicano
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La nazionale della Corea del Sud ha denunciato la presenza di un drone sconosciuto sopra il proprio allenamento a porte chiuse a Guadalajara, in Messico, durante la preparazione della sfida contro i padroni di casa del Messico alle 3 di venerdì in Italia. Secondo la federazione sudcoreana, il drone è stato individuato dal personale di sicurezza della squadra nei primi minuti della seduta, facendo scattare i protocolli di emergenza.

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Su richiesta della delegazione asiatica, sono intervenuti specialisti dell’esercito messicano, che avrebbero utilizzato sistemi di interferenza elettronica per costringere il velivolo ad atterrare fuori dall’area di allenamento. Tuttavia, quando le forze di sicurezza hanno raggiunto il punto di caduta, il dispositivo era già stato recuperato da due persone riprese dalle telecamere del centro sportivo. L’episodio è stato segnalato alla Fifa, che ha avviato accertamenti insieme alle autorità locali. La federazione sudcoreana ha chiesto maggiori garanzie per la tutela delle informazioni tattiche della squadra. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire le finalità dell’operazione.

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