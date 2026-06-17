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La consigliera d’amministrazione di Ferrovie dello Stato, Tiziana De Luca, ha rassegnato le dimissioni conclamando gli attriti in corso da tempo tra il ministero dell’Economia e l’amministratore delegato del gruppo, Stefano Donnarumma. A quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, la consigliera, scelta nel 2024 in quota Mef, ha ufficialmente addotto “motivi personali” per motivare la scelta ufficializzata martedì sera ma il suo passo indietro va inquadrato negli attriti sempre più frequenti, anche in occasioni pubbliche, tra il ministro Giancarlo Giorgetti e Donnarumma. La mossa di De Luca segna uno scossone definitivo nel rapporto tra il manager e il Mef, azionista al 100% del gruppo.

Uno dei punti di frizione principali continua a riguardare l’idea di Donnarumma di procedere con lo scorporo delle attività dell’Alta Velocità facendole confluire in una newco aperta anche ai privati, un’operazione da svariati miliardi di euro. Era stata una delle prime mosse immaginate dall’amministratore delegato, alla fine del 2024, ma il ministero ha sempre dimostrato di non gradire l’idea e comunque di voler mettere becco sulla scelta degli investitori.

Ancora lo scorso 27 maggio, intervenendo a un convegno organizzato dalla Lega alla Camera, Giorgetti ha bacchettato pubblicamente Donnarumma per le scelte sulla ricerca di nuovi finanziatori: “Perché dobbiamo andare a cercare il fondo pensione canadese, australiano, per le nostre infrastrutture, quando abbiamo il fondo italiano? Perché nessuno parla di questo?”, aveva detto il ministro dopo aver esplicitamente citato l’amministratore delegato che era seduto in prima fila. L’addio di De Luca, tra l’altro, non sarà l’unico. Pochi giorni fa, la consigliera Caterina Belletti – in quota Fratelli d’Italia – è stata nominata a capo di Fs International, società fondata nel 2017 che sviluppa le attività internazionali di Ferrovie dello Stato.