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Ultimo aggiornamento: 14:00

Aereo si schianta in Perù, il video del velivolo che precipita e perde pezzi in quota

di Redazione Esteri
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Un aereo si è schiantato in Perù sulle linee di Nazca: 13 morti, tra cui 7 turisti italiani
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Il momento esatto dell’incidente aereo in Perù, dove sono morte 13 persone, tra cui sette turisti italiani, è stato ripreso e diffuso sui social dal canale peruviano Noticias de Piura. Nel filmato si vedono gli ultimi istanti del volo dell’aereo, che perde pezzi in quota prima di precipitare al suolo, in una zona agricola situata nel settore di Pueblo Viejo. Partito dall’aeroporto di Pisco, stava sorvolando l’area archeologica di Nazca.

Le prime immagini diffuse dal luogo dell’incidente mostrano il velivolo distrutto dopo l’impatto e il lavoro svolto dalle squadre di soccorso per domare l’incendio. I residenti hanno ripreso i momenti successivi allo schianto, quando una colonna di fumo ha allertato i vicini. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagini ma si è verificato dopo diversi giorni di condizioni meteorologiche avverse segnalate nella zona.

Video Noticias de Piura

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