Autobus di giovani calciatori bielorussi colpito da un drone ucraino in Russia: un morto e diversi feriti

Il mezzo, partito da Gomel con 44 passeggeri a bordo, di cui 28 giovani atleti, era diretto appunto a Gelendzhik per un periodo di vacanza. Botta e risposta tra Kiev e Minsk

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“Le Forze armate ucraine hanno colpito nella regione russa di Brjansk un autobus con bambini provenienti dalla Bielorussia“. Ad affermarlo è stato il governatore ad interim della regione Egor Kovalchuk sulla piattaforma “Max”. “Le Forze armate ucraine, utilizzando un drone di tipo aereo, hanno attaccato un autobus della squadra di calcio giovanile di Homel, che si stava recando in vacanza a Gelendzhik”, ha scritto. Nell’attacco è morta una donna che accompagnava la squadra. Inoltre, sei persone sono rimaste ferite, tra cui quattro adolescenti (uno in maniera grave). Il veicolo, partito da Gomel con 44 passeggeri a bordo, di cui 28 giovani atleti, era diretto appunto a Gelendzhik per un periodo di vacanza.

Dopo qualche ora lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine ha respinto le accuse delle autorità russe, che ritengono Kiev responsabile dell’attacco con droni sull’autobus citato. “Le Forze di difesa dell’Ucraina non hanno utilizzato velivoli a pilotaggio remoto contro obiettivi nella regione di Bryansk”, ha dichiarato il portavoce dello Stato maggiore, Andriy Kovalev, come riporta l’agenzia Unian. Secondo il portavoce si tratta di un’ulteriore provocazione mediatica da parte del Cremlino. “Non riuscendo a raggiungere gli obiettivi dichiarati sul campo di battaglia e subendo perdite significative, la Federazione russa ricorre sempre più spesso alla manipolazione delle informazioni e alla fabbricazione di accuse contro l’Ucraina”, ha sottolineato Kovalev.

Successivamente il ministero degli Esteri bielorusso ha chiesto spiegazioni all’Ucraina. A comunicarlo è stato il dicastero in un messaggio su Telegram. “Condanniamo fermamente l’attacco contro un autobus civile (…) Lo consideriamo un ulteriore atto di terrorismo contro la popolazione civile. Chiediamo alla parte ucraina spiegazioni esaustive“, si legge nel messaggio. Il ministero ha sottolineato che devono essere esclusi casi di spostamento di cittadini bielorussi “in zone di conflitto, di operazioni belliche e nelle regioni a esse limitrofe”.

Alcune analisi per la causa dell’accaduto ipotizzano che l’operatore del drone potrebbe non aver individuato un obiettivo militare, colpendo il primo veicolo disponibile al termine dell’autonomia della batteria. Altre teorie suggeriscono un possibile errore tecnico di un sistema a intelligenza artificiale che avrebbe confuso il mezzo civile con un trasporto militare. Non viene esclusa, da parte delle fonti russe, la possibilità di un atto intenzionale volto a colpire specificamente quel gruppo di passeggeri.