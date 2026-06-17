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Previsto un weekend bollente in Italia, dove da sabato arriverà l’Anticiclone Africano Cerberus: i termometri arriveranno a toccare anche i 39 gradi. Tra le città più calde del 21 giugno ci saranno Bologna e Firenze, Roma con 38 gradi e Milano con 36, segnando una media superiore per il periodo di 9 gradi. “Non aumenteranno solo le massime – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it -, ma si registrerà anche un’impennata preoccupante delle temperature minime notturne, mai al di sotto dei 25 gradi, soprattutto dopo il weekend”.

Aumentano le città con il bollino arancione, il livello 2 nella scala di rischio caldo (su una scala da 0 a 3), che diventano otto, contro le cinque del 16 giugno. I centri urbani coinvolti sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Nel capoluogo lombardo le temperature del weekend non scenderanno mai sotto i 27-28 gradi. Intanto anche i bollini gialli, un livello di pre-allerta, arrivano a 9: giovedì si prevede saranno 12 e venerdì invece cresceranno a 13. Tra le 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, rimangono in verde, con nessun rischio caldo, solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste.

L’apice dell’Anticiclone sarà raggiunto domenica, prolungando però i suoi effetti fino alla fine del mese. Stando alle previsioni, è prevista solo una piccola e temporanea interruzione dell’afa africana verso la metà della prossima settimana. La forza dell’evento atmosferico deriva da un’imponente massa d’aria subtropicale, in risalita dall’Algeria, che si espanderà verso Nord arrivando a lambire la Danimarca. Lo zero termico schizzerà in alto fino alla quota eccezionale di 4400 metri e diversi record mensili di calore saranno a serio rischio crollo.