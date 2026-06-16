Tocca alla squadra campione in carica e alla finalista della passata edizione, che è inserita in un girone tosto con dentro anche la Norvegia | Il programma del 16 e 17 giugno

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Riecco Argentina e Francia. La squadra campione in carica e la finalista della passata edizione, vincitrice nel 2018. Comincia anche il loro percorso ai Mondiali 2026, in modo però completamente diverso.

Partiamo dai Blues del ct Didier Deschamps: sono considerati i favoriti insieme alla Spagna. In attacco i problemi sono soprattutto di abbondanza, forse a centrocampo c’è qualche lacuna. Resta uno squadrone, che però è chiamato a partire subito forte: di fronte c’è il Senegal, uno delle Nazionali africane chiamate a recitare il ruolo di outsider. Il match è in programma nella prima serata italiana (diretta anche sulla Rai). Dopo Brasile-Marocco e Olanda-Giappone, è la sfida cerchiata in rosso nella prima tornata di match.

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La Francia non può rischiare, anche perché il girone non ammette troppi passi falsi: ne fa parte anche la Norvegia di Haaland e compagni, che a mezzanotte sfida l’Iraq ed è nettamente favorita per portare subito a casa tre punti. D’accordo che per passare ai sedicesimi basta anche una vittoria (si qualificano le 8 migliori terze), ma il rischio è poi di ritrovarsi in un lato di tabellone poco gradito.

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Nella notte italiana invece scoprirà le sue carte anche l’Argentina del ct Lionel Scaloni. Come si diceva, qui la situazione si ribalta: l’Albiceleste deve fare i conti con una serie di infortuni e tanti dubbi sulla tenuta di alcuni giocatori chiave, ormai invecchiati. Su tutti lo stesso Messi. L’Algeria non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile. La fortuna dell’Argentina è che punto il girone non pare così insidioso. C’è l’Austria di Rangnick, che quando in Italia sarà già l’alba del 17 giugno sfiderà la modesta Giordania.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 16 e 17 giugno

Francia-Senegal (girone I)

Orario: 21:00

New York/New Jersey: Meadowlands Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Iraq-Norvegia (girone I)

Orario: 00:00 (mezzanotte tra il 16 e il 17 giugno)

Boston: Gillette Stadium, Foxborough

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Argentina-Algeria (girone J)

Orario: 03:00

Kansas City: Arrowhead Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Austria-Giordania (girone J)

Orario: 06:00

San Francisco Bay: Levi’s Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 16 e 17 giugno, la sfida tra Francia e Senegal di martedì sera si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. I match Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria e Austria-Giordania invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.