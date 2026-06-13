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Ultimo aggiornamento: 15:03

Futuro nazionale, Vannacci dice la sua anche sulle “ginocchiere” di Meloni: “Se fossi una donna non la riterrei una frase sessista”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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Il leader di FnV commenta la polemica sulla frase di Francesco Silvestri del M5s rivolta alla presidente del Consiglio
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“Io sono una persona di mondo, ho vissuto in caserma, ci sono molte sfumature nelle parole. Un’osservazione” come quella di Francesco Silvestri del Movimento 5 stelle sulle ginocchiere di Giorgia Meloni “non l’avrei recepita come una possibile offesa sessista, e la stessa cosa avrei fatto con ‘cortigiana’. Ma io non sono una donna e quindi non posso rispondere”. Lo dice il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, nel punto stampa durante l’assemblea costituente del suo partito.

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