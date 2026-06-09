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Ultimo aggiornamento: 14:24

Sinner ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dopo il secondo giorno di visite: ha visto diversi esperti e si è sottoposto ad accertamenti multispecialistici

di Redazione Sport
Ieri il numero uno al mondo si era mostrato sereno e sorridente davanti alle telecamere presenti a Milano. Oggi è invece uscito da una porta secondaria
Sinner ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dopo il secondo giorno di visite: ha visto diversi esperti e si è sottoposto ad accertamenti multispecialistici
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Jannik Sinner ha lasciato intorno alle 12.30 l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato questa mattina verso le 9.30 per proseguire gli accertamenti medici programmati cominciati ieri, dopo l’ultimo problema avuto al Roland Garros, dove a causa di un malore ha perso al secondo turno in un match che fino a quel momento stava dominando. Ieri il campione italiano si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici programmati. Controlli che sono proseguiti anche oggi, con il numero 1 del tennis mondiale ha imboccato un’uscita secondaria, per evitare media e curiosi che affollavano l’ingresso del padiglione solventi Diamante. Da quanto apprende Adnkronos, Sinner si è sottoposto ad accertamenti multispecialistici, vedendo diversi esperti. Un iter gestito come ieri da Alberto Zangrillo, Chief Clinical Officer dell’Irccs di via Olgettina, primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale, cardio-toraco-vascolare e dell’Area unica di Terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica.

Ieri erano stati eseguiti esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici. Anche oggi gli accertamenti rientravano in questo percorso di valutazione complessiva dello stato di forma, con l’obiettivo di monitorare il recupero e assicurarsi che non vi siano strascichi del recente affaticamento. Ieri il numero uno al mondo si è mostrato sereno e sorridente davanti alle telecamere presenti al San Raffaele di Milano. Dopo aver trascorso diverse ore in ospedale, Sinner aveva ieri lasciato il San Raffaele nel pomeriggio senza rilasciare dichiarazioni, limitandosi a salutare i cronisti presenti con un semplice “ciao“. Intanto – dopo il crollo al Roland Garros – il tennista azzurro si è concesso un periodo di pausa e relax prima in Sardegna, poi a Montecarlo.

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