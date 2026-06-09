Già precedentemente era toccata la stessa sorte al Senegal di Koulibaly e Mané e all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, con addirittura un cane antidroga ad annusare i borsoni da gara

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Non solo il Senegal in aeroporto e l’Uzbekistan allo stadio. Anche il Belgio si è dovuto sottoporre a dei controlli rigidissimi appena atterrato negli Usa. C’è infatti una foto virale in cui Kevin De Bruyne, giocatore del Napoli, ex Manchester City e tra i giocatori più forti al mondo degli ultimi 10 anni, seduto su una sedia appena sceso dall’aereo, con un metal detector passato anche intorno alle sue scarpe.

E così anche suoi compagni di squadra, ritratti immobili, con braccia larghe e controllati in ogni parte del corpo. Controlli molto rigidi, che negli Usa sembrano però ormai diventati una pratica comune. Prima Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e tutto il Senegal, poi Fabio Cannavaro insieme al suo Uzbekistan prima di un’amichevole con l’Olanda, adesso anche il Belgio: le perquisizioni e i controlli degli addetti alla sicurezza nel Paese di Donald Trump sono ormai diventati un caso.

Basta fare banalmente un giro sui social per vedere diverse persone stupirsi di ciò e chiedersi il perché di vere e proprio perquisizioni con metal detector anche sotto le scarpe e in alcuni casi – come in quello dell’Uzbekistan – anche un cane antidroga ad annusare borse e valigie dei calciatori e dello staff. Se questa politica verrà spiegata non è dato saperlo, ma i Mondiali devono ancora cominciare e sono già diversi i temi di discussione fuori dal campo: da controlli come quelli a cui si sono sottoposti Belgio e Senegal tra le tante fino all’espulsione dell’arbitro somalo o del fotografo iracheno senza motivi validi o comunque esplicitati, passando per le strette sull’Iran e sui suoi tifosi, adesso anche impossibilitati a seguire la nazionale.