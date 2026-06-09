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Ultimo aggiornamento: 18:23

Libano, la fuga degli abitanti di Tiro dopo l’ordine di evacuazione israeliano

di F. Q.
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La città del sud è ormai quasi completamente deserta
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Gli abitanti di Tiro, nel sud del Libano, sono in fuga dopo che l’esercito israeliano, per la prima volta, ha intimato l’evacuazione dell’intera città in vista di possibili attacchi. “L’area è ora deserta al 99%“, afferma un residente

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