Nell’inchiesta della Procura di Foggia coinvolti anche il sindaco di Vieste e presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti e un dirigente comunale. Al centro della vicenda una concessione demaniale sul Gargano e alcune conversazioni registrate di nascosto da un ex assessore.

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L’accusa è di concussione e coinvolge l’assessora al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace, iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Foggia insieme al sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e a Vincenzo Ragno, dirigente dell’ufficio tecnico del Comune garganico.

L’inchiesta ruota attorno a una vicenda risalente allo scorso anno e legata a una concessione balneare in uso all’ex marito dell’assessora regionale. Secondo quanto emerge, gli investigatori ipotizzano che vi siano state pressioni finalizzate a ottenere la revoca del titolo concessorio. Una contestazione che gli indagati respingono e sulla quale sono tuttora in corso gli accertamenti della magistratura.

La concessione, in un secondo momento, sarebbe tornata nella disponibilità dell’ex coniuge dell’assessora dopo la regolarizzazione della posizione e i controlli effettuati nell’ambito di una più ampia attività di verifica disposta dagli uffici comunali sugli stabilimenti balneari presenti sul territorio. La vicenda giudiziaria si intreccia con le recenti tensioni politiche all’interno dell’amministrazione comunale di Vieste.

A rendere pubblica l’esistenza dell’indagine è stato lo stesso Nobiletti attraverso un post sui social network, nel quale ha spiegato di aver revocato la delega ai Grandi eventi all’assessore Gaetano Paglialonga dopo aver appreso dagli atti notificati dalla Procura che quest’ultimo avrebbe registrato di nascosto alcune conversazioni avute con lui e con altri esponenti della maggioranza.

Sul fronte difensivo, gli indagati rivendicano la correttezza del proprio operato. “Le indagini confermeranno la correttezza e la legittimità dell’operato dei nostri assistiti, svolto nel solo rispetto della legge e nella parità di trattamento di tutti i cittadini e gli operatori”, ha dichiarato all’Ansa l’avvocato Michele Vaira, che assiste Starace, Nobiletti e Ragno insieme al collega Ciliberti. I difensori sostengono di disporre di elementi utili a chiarire la vicenda e annunciano che saranno messi a disposizione degli inquirenti nei tempi previsti dall’indagine.