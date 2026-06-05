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Ultimo aggiornamento: 10:51

Palline buttate in mare davanti ai Faraglioni di Capri: il video di LeBron James che gioca a golf sul suo yacht

di Redazione Sport
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La star del basket ha pubblicato sui social le immagini della sua vacanza in Italia
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LeBron James, terminata la stagione NBA, si sta godendo la sua vacanza in Italia. La star del basket ha pubblicato un video sui social mentre gioca a golf sul suo yacht davanti ai Faraglioni dell’isola di Capri.

Nelle immagini si vede LeBron James effettuare un paio di colpi: la pallina da golf viene scaraventata in mare. Si vede anche una cesta con all’interno altre palline, probabilmente tutte utilizzate per il suo allenamento da vip.

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