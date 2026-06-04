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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:55

Scoperto un bunker con cunicoli di 120 metri e camere di fuga in provincia di Reggio Calabria

di Redazione Cronaca
L'operazione dei carabinieri era iniziata come una semplice perquisizione alla ricerca di armi. Si tratta di una delle strutture più complesse mai trovate sul territorio: le autorità indagano per verificare quale latitante possa averlo usato e a chi appartenga
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Una camera da letto, un servizio igienico e una camera di fuga. Sembra uscito da un fumetto di Diabolik e invece è il bunker trovato dai carabinieri ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria. Era perfettamente nascosto e progettato per garantire una via di uscita sicura per un latitante, in caso di necessità. Secondo gli agenti che hanno scoperto la struttura, si tratta di uno dei rifugi più complessi e sofisticati mai scoperti sul territorio della Locride.

L’operazione, condotta dai militari del Nucleo operativo della Compagnia di Locri, era iniziata come una normale attività di perquisizione alla ricerca di armi. Una volta entrati in un edificio però, gli agenti hanno trovato l’impensabile. Dietro delle pareti all’apparenze anonime e sotto il pavimento, si nascondeva un labirinto sotterraneo composto di tre ambienti. L’accesso avveniva grazie a un sofisticato meccanismo elettrico in grado di aprire una pesantissima botola in cemento armato, invisibile dall’esterno e realizzata con notevole precisione. Oltre la botola si snodava uno stretto tunnel sotterraneo lungo circa 120 metri, progettato per consentire una rapida via di fuga verso un’area rurale nelle vicinanze.

L’operazione, resa particolarmente complessa dalla conformazione del bunker, ha richiesto ore di lavoro e il contributo specializzato di più reparti: oltre ai carabinieri, all’azione hanno partecipato anche lo Squadrone eliportato Cacciatori ‘Calabria’ e i Vigili del fuoco di Bianco. Le indagini ora proseguono e l’autorità giudiziaria ha avviato le ricerche per accertare chi abbia realizzato e utilizzato il bunker e per individuare il proprietario della struttura.

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