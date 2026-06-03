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Ultimo aggiornamento: 10:19

Auto a tutta velocità su gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina. Il sindaco De Luca: “È tentato omicidio”

di Redazione Cronaca
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Il sindaco Cateno De Luca diffonde il video e chiede l'identificazione del conducente
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Forse una lite. Di certo ciò che si percepisce, guardando il video, è la tensione tra alcuni giovani. Qualcuno, a bordo di un’auto scura, va via, poi cambia direzione, torna indietro a tutta velocità e punta su un gruppo che era fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. Da quanto si apprende, c’è un ferito.

Il filmato è stato diffuso dal sindaco della città e deputato regionale siciliano, Cateno De Luca, che parla di “tentato omicidio”. “Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video – scrive De Luca – che si riferisce all’uscita dalla discoteca verso le 3:15. Ho già inviato il video al dirigente della polizia di Stato e a quello della polizia municipale di Taormina. Chiederò l’immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video ed il nome di quel pazzo che guidava la macchina. Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino”.

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