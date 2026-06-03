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Ultimo aggiornamento: 15:55

Il fumo, le fiamme e le macerie: le immagini subito dopo l’attacco iraniano all’aeroporto del Kuwait

di Redazione Esteri
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Il raid ha causato un morto e 63 feriti, oltre che danni a infrastrutture
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Le immagini delle conseguenze dell’attacco iraniano di questa mattina all’aeroporto internazionale del Kuwait che ha causato un morto e 63 feriti, oltre che danni a infrastrutture vitali, secondo quanto riferito dalle autorità kuwaitiane. Il ministero della Salute del Paese ha aggiunto che sono stati eseguiti sette interventi chirurgici d’emergenza.

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