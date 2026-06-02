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Ultimo aggiornamento: 12:53

Lombardia sott’acqua, auto in sottopasso allagato nel Varesotto: il salvataggio dei vigili del fuoco

di Local Team per Il Fatto
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Momenti di paura a Castellanza. Frana tra Cittiglio e Vararo
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È soprattutto la provincia di Varese a dover fare i conti coi forti temporali di martedì 2 giugno: nella mattinata sono stati oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco. Nel video in alto, il salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate in un sottopassaggio a Castellanza.

Criticità anche nel capoluogo di provincia, dove le segnalazioni più frequenti hanno riguardato alberi pericolanti – in alcuni casi tagliate – e allagamenti. Problemi anche lungo la strada provinciale che da Cittiglio porta a Vararo, col distacco di una frana.

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