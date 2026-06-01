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Una potente esplosione ha scosso l’area di Magħtab, a Malta, nelle prime ore di lunedì mattina, quando la fabbrica di fuochi d’artificio di Ta’ Lourdes è saltata in aria, generando anche una serie di scoppi secondari e sprigionando un’imponente colonna di fumo bianco e grigio visibile a grande distanza.

Secondo quanto comunicato da un portavoce della Polizia, al momento non si registrano vittime. I vigili del fuoco stanno tuttavia continuando le operazioni di ispezione nell’area interessata. Le autorità hanno precisato che al momento dell’esplosione non vi erano operai all’interno della struttura.

Due uomini, di 67 e 47 anni, entrambi residenti a St Paul’s Bay, che si trovavano nei campi adiacenti, sono rimasti lievemente feriti a causa dei detriti proiettati dall’esplosione. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie e per essere sottoposti a monitoraggio in seguito allo shock subito. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 6.25, è stata avvertita in numerose località dell’isola. Diversi residenti hanno riferito di aver sentito le proprie abitazioni tremare per la violenza dell’onda d’urto.