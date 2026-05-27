Tensione stellare a Omnibus, su La7, tra la conduttrice della trasmissione Alessandra Sardoni e Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente nazionale del Pd. A causa di problemi nel collegamento, la presenza dell’ex presidente della Regione Emilia Romagna slitta di alcune decine di minuti, ma, una volta che sono stati risolti i problemi, la giornalista gli chiede un parere sull’esito delle ultime amministrative: “Non è andata bene. Nel Pd siete rimasti un po’ spiazzati, perché anche dall’atteggiamento della segretaria Elly Schlein mi sembrava che vi aspettaste a Venezia e in altri luoghi uno sprint verso le politiche ma questo non è stato”.

Bonaccini non concorda con la lettura di Sardoni: “Mi pare invece che ci sia stato un sostanziale pareggio. Siccome i numeri non sono né di destra, né di sinistra, vedo che nei capoluoghi è sostanzialmente un 7 a 3, a meno che non consideriate Salerno ed Enna una vittoria del centrodestra – continua – al di là delle vicissitudini di De Luca e di Crisafulli col Pd. I ballottaggi sono 6 e in 3 Comuni è avanti il centrodestra, negli altri 3 il centrosinistra. E se prendete i Comuni sopra i 50mila abitanti, come Imola e Faenza nella mia regione, vinciamo in uno con il 73% e nell’altro col 64%“.

“Eh, però in Emilia, Bonaccini”, commenta Sardoni.

“No, aspetti – ribatte il politico – Vuole che le dia l’elenco dei dati della Campania? Li conosco tutti”.

“No, ci dica di Venezia”, risponde Sardoni.

“No, no – ribatte Bonaccini – lei ha parlato di sconfitta del centrosinistra”.

“E lei dice no, va bene”, rilancia Sardoni, scatenando l’irritazione dell’europarlamentare (“Sapete che non mi piace essere interrotto“).

“Ma io non la stavo interrompendo – spiega la giornalista – È un ritardo”.

Scatta un misunderstanding, per cui il politico, per problemi di audio, capisce che il ritardo a cui allude Sardoni riguarda i precedenti problemi di collegamento: “No, no, il ritardo c’è stato per problemi tecnici di La7”.

“Continuiamo con una catena di equivoci – risponde Sardoni – intendevo il ritardo nell’audio, non il suo. L’ho detto prima che è un problema nostro”.

“Se lei mi lascia parlare, io le rispondo – ribadisce visibilmente innervosito Bonaccini – Non mi piace essere interrotto“.