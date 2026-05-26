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Ultimo aggiornamento: 11:14

Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica: “L’intelligenza artificiale deve essere disarmata”

di F. Q.
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Il Papa presenta la sua prima enciclica sull'IA, 'Magnifica Humanitas', con gli esperti di Anthropic in Vaticano.
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Papa Leone XIV chiede il “disarmo” dell’intelligenza artificiale nel suo atteso manifesto sulla tecnologia in rapida evoluzione. Il Papa ha presentato di persona in Vaticano la sua prima enciclica, “Magnifica Humanitas” (Magnifica Umanità), insieme a esperti di IA tra cui Christopher Olah, co-fondatore del colosso statunitense Anthropic.

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