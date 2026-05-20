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Ultimo aggiornamento: 11:31

Giorgia Meloni insieme a Narendra Modi: la premier posta il video con le caramelle “Melody”

di F. Q.
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Il primo ministro indiano insieme alla presidente del Consiglio ricordano sorridenti il virale "Melodi team" del G7 in Puglia
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Nelle stesse ore in cui gli attivisti della Flotilla, tra cui diversi italiani, venivano fermati dai militari israeliani la premier Meloni postava un video, stile ‘influencer’, con il primi ministro indiano Narendra Modi. “Ci ha portato un regalo, davvero ottime toffee” dice la presidente del Consiglio in un breve video postato su Instagram. Sorridente, la premier, fa vedere il pacchetto di caramelle che si chiamano “melody”, hastag diventato virale un paio di anni fa quando Meloni postò un altro video con il premier indiano con i “saluti dal Melodi team” a margine del G7 tenutosi in Puglia.

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