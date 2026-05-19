Nadal inedito: “Dissi a mio zio: ‘Mi dispiace. Non ce la faccio più’. Avevo sempre dolore”

È stato svelato il trailer ufficiale di RAFA, la nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, che uscirà su Netflix il 29 maggio. Attraverso quattro episodi, RAFA mira a raccontare non solo i momenti che hanno definito la sua carriera, ma anche gli sforzi invisibili che hanno sostenuto un campione per oltre due decenni. La serie segue Nadal e il team che gli è stato accanto nel corso degli anni, mostrando il livello di dedizione, sacrificio e resilienza necessari per restare ai massimi livelli. Dalle storiche vittorie al Roland Garros alla rivalità che ha definito una generazione del tennis insieme a Roger Federer e Novak Djokovic, RAFA ripercorre i momenti chiave della sua carriera rivelando anche l’uomo dietro la leggenda: il dolore, la pressione costante e la determinazione ad andare avanti anche quando il suo corpo sembrava non poterne più.

Nella docuserie si racconta il percorso straordinario di Nadal, combinando le testimonianze di chi lo conosce meglio – dentro e fuori dal campo – con momenti inediti che mostrano cosa si nasconde dietro la leggenda. Dai suoi inizi a soli tre anni fino al ritorno alle competizioni nel 2024. La serie è diretta dal vincitore dell’Emmy e candidato all’Oscar Zach Heinzerling (Stolen Youth, Cutie and the Boxer, McCartney 3,2,1) ed è prodotta da David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach per Skydance Sports. “Con la storia di Rafa ci si aspetta il trionfo; ciò che mi ha sorpreso è stata la sua disponibilità a mostrare l’incertezza e la vulnerabilità dietro quella grandezza”, ha dichiarato Zach Heinzerling, regista ed executive producer.