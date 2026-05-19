Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 19:41

Nadal inedito: “Dissi a mio zio: ‘Mi dispiace. Non ce la faccio più’. Avevo sempre dolore”

di Redazione Sport
Icona dei commenti (0)
Il trailer ufficiale di RAFA, la nuova docuserie dedicata al campione spagnolo, che uscirà su Netflix il 29 maggio
Icona dei commenti Commenti

È stato svelato il trailer ufficiale di RAFA, la nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, che uscirà su Netflix il 29 maggio. Attraverso quattro episodi, RAFA mira a raccontare non solo i momenti che hanno definito la sua carriera, ma anche gli sforzi invisibili che hanno sostenuto un campione per oltre due decenni. La serie segue Nadal e il team che gli è stato accanto nel corso degli anni, mostrando il livello di dedizione, sacrificio e resilienza necessari per restare ai massimi livelli. Dalle storiche vittorie al Roland Garros alla rivalità che ha definito una generazione del tennis insieme a Roger Federer e Novak Djokovic, RAFA ripercorre i momenti chiave della sua carriera rivelando anche l’uomo dietro la leggenda: il dolore, la pressione costante e la determinazione ad andare avanti anche quando il suo corpo sembrava non poterne più.

Nella docuserie si racconta il percorso straordinario di Nadal, combinando le testimonianze di chi lo conosce meglio – dentro e fuori dal campo – con momenti inediti che mostrano cosa si nasconde dietro la leggenda. Dai suoi inizi a soli tre anni fino al ritorno alle competizioni nel 2024. La serie è diretta dal vincitore dell’Emmy e candidato all’Oscar Zach Heinzerling (Stolen Youth, Cutie and the Boxer, McCartney 3,2,1) ed è prodotta da David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach per Skydance Sports. “Con la storia di Rafa ci si aspetta il trionfo; ciò che mi ha sorpreso è stata la sua disponibilità a mostrare l’incertezza e la vulnerabilità dietro quella grandezza”, ha dichiarato Zach Heinzerling, regista ed executive producer.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione