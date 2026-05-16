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Ultimo aggiornamento: 12:51

Nagatomo convocato ai Mondiali a 39 anni: l’ex Inter scoppia in lacrime. “È un’emozione travolgente, ce l’ho fatta”

di Redazione Sport
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Per il calciatore nipponico sarà la quinta partecipazione a una Coppa del Mondo: "Non credo di essere mai stato così nervoso. In questo periodo ci sono state tante difficoltà"
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39 anni, già quattro Mondiali disputati, ma Yuto Nagatomo non ha trattenuto l’emozione quando ha sentito il suo nome nell’annuncio di Moriyasu, commissario tecnico del Giappone, sui convocati per i Mondiali che si giocheranno a giugno tra Usa, Messico e Canada. L’ex calciatore di Inter e Cesena, bandiera della nazionale giapponese, è stato infatti convocato per il quinto Mondiale consecutivo con la sua selezione ed è scoppiato a piangere. A riprendere la sua reazione è stato il Tokyo Fc, club dove gioca oggi Nagatomo.

Nel video pubblicato sul loro account X si vede Nagatomo ascoltare attentamente la lista dei convocati del Ct, poi cambia espressione quando sente il suo nome e dopo una decina di secondi scoppia in un pianto liberatorio di gioia e di grandissima emozione. “Provo solo un’enorme gratitudine. È un’emozione travolgente, ce l’ho fatta”, ha raccontato successivamente ai canali del club giapponese. “È la mia quinta volta, ma non credo di essere mai stato così nervoso. In questo periodo ci sono state tante difficoltà: senza i tifosi e il club non sarei stato scelto”.

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