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Sono otto i feriti, cinque donne e tre uomini, coinvolti in quanto avvenuto a Modena dove un 30enne ha investito i passanti. Secondo l’Ausl, all’ospedale di Baggiovara sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, meno gravi un 69enne. Quattro, è confermato, sono gravi. Al Maggiore di Bologna la ferita più grave, una 55enne, mentre meno preoccupanti, per quanto gravi, sono le condizioni di un 52enne (e non 55 come appreso in precedenza): entrambi sono in Rianimazione.