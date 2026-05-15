“Avevano promesso Olimpiadi a costo zero per il pubblico, ma tre mesi dopo i privati stanno bussando alle casse del Comune”. Dal salone del libro di Torino, il giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto prova a tracciare un bilancio della prima eredità delle Giochi Milano-Cortina. La Corte dei Conti ha avviato indagini sugli extra costi dell’Arena Santa Giulia per verificare un eventuale danno erariale di 134 milioni che la società Eventim ha chiesto al Comune. “La leggenda delle Olimpiadi a costo zero è stata smentita”, chiude Barbacetto. Allo stand di Paper First a Torino è disponibile il libro di Giuseppe Pietrobelli “Una montagna di soldi. Sprechi, incompiute e affari: lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026”.
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