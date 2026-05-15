Fino al 17 maggio si discuterà di Calciopoli, Uno Bianca e cronaca nera: presenti Peter Gomez, Antonio Di Pietro, Enrico Mentana e molti altri

È partita ieri 14 maggio la settima edizione del Festival della Giustizia Penale, in programma fino al 17 maggio tra Modena e provincia. Con il titolo “Difendere. L’innocente, il colpevole, i diritti”, il un confronto toccherà i temi più attuali del sistema giudiziario italiano, tra diritto di difesa, errori giudiziari e giustizia mediatica.

L’ex pm Antonio Di Pietro sarà uno degli ospiti principali con un incontro sullo stato attuale della giustizia in Italia. Presenti anche Luciano Moggi, Sandro Sabatini e Massimo De Santis che – a vent’anni da Calciopoli – daranno uno sguardo anche sulla situazione del calcio italiano contemporaneo. Nel focus anche la vicenda di Garlasco con Gianluigi Nuzzi che affronterà i grandi casi di cronaca nera.

Spazio anche a un panel sulla possibile riapertura del caso della Banda della Uno Bianca con la presenza di Enrico Mentana, Gaia Tortora, del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e del magistrato Henry John Woodcock.

Domani 16 maggio andrà in scena lo spettacolo “Perfetti Colpevoli. Gli ultimi clienti del boia” con la regia di Lillo Venezia : l’appuntamento è al Teatro Michelangelo di Modena e vedrà la partecipazione del direttore del Fattoquotidiano.it e condirettore del FattoQuotidiano Peter Gomez, che ha prestato la sua voce alla punteggiatura radiofonica dello spettacolo. La serata sarà introdotta da Loredana Garlati e Luca Lupària Donati.

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