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Ultimo aggiornamento: 9:53

Bersani a La7: “Meloni si commuove solo per i bambini che ha vicino ma non ha detto una parola seria sui 20mila uccisi a Gaza”

di Redazione Politica
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Silenzio sui bimbi di Gaza, Pil crollato, nascite precipitate, salari sotto dell’8%: l'ex ministro boccia fermamente i 4 anni del governo Meloni
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“Come negli Stati Uniti con Trump, così anche in Italia il vittimismo della Meloni non fa nessun effetto. Ora la sua retorica è virata verso il patetismo, cioè verso il cuore, la mamma, i bambini. Ma per bambini intendo quelli che ha lì vicino e che la commuovono.I 20mila bambini ammazzati a Gaza, invece, non hanno provocato una parola seria da parte del nostro governo“. È il duro commento di Pier Luigi Bersani, ospite di Dimartedì (La7), ai recenti eventi pubblici in cui la premier Giorgia Meloni ha manifestato interesse per i temi legati all’infanzia e alla famiglia.
L’ex ministro aggiunge senza esitazioni: “Io, a differenza della Meloni, non avrei mai impedito che l’Europa sospendesse il patto di associazione con Israele finché Israele non avesse la testa a posto. Io non l’avrei fatto”.

Bersani passa poi a smontare i risultati concreti del governo Meloni, partendo dal video del 2022 in cui la leader di Fratelli d’Italia, all’inizio del mandato, annunciava che avrebbe guardato solo ai dati reali (Pil, occupazione, natalità, ricchezza) e non ai sondaggi. “Allora siamo a posto – commenta ironico l’ex leader del Pd – Se guardiamo i dati del Pil, da 3,9 oggi siamo a 0,4, cioè siamo gli ultimi in Europa. Se guardiamo i dati sulla nascita di bambini, prima le nascite calavano dell’1-2% e adesso andiamo giù del 5-6%. Se guarda l’occupazione, Meloni si accorgerà che cresce per gli ultracinquantenni che allungano la strada per la pensione e diminuisce per i giovani. Se guarda i salari e la ricchezza, siamo sotto l’8% rispetto a tre anni fa“.

Bersani si rivolge quindi alla presidente del Consiglio: “In questi 4 anni, dove sono andati i soldi, cara Meloni? Sono andati alla povertà, ai salari, agli investimenti pubblici e privati nell’industria? No, sono andati tutti verso la rendita“. Una rendita che include sia quella finanziaria (“in tre anni cumulati i soci e gli azionisti delle banche hanno avuto profitti per 120 miliardi di euro“), sia quella impropria dei profitti troppo facili delle società di servizi rivolte al consumatore e alla piccola impresa.
“Ci voleva la destra sociale per fare tutto questo – conclude Bersani con sarcasmo – Per forza la ruota non gira se un governo non tiene un equilibrio tra povertà, salari, profitti e rendite”.

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