Qualcuno potrebbe aver pensato che si trattasse del classico modo per coprire gli orecchini, ma la realtà sui cerotti che tutti i giocatori del Bayern Monaco indossano, è diversa e si basa su principi scientifici. A Monaco, Michael Olise, Harry Kane e gli altri si allenano regolarmente con dei piccoli cerotti sui lobi delle orecchie, perché è da lì che viene prelevata una goccia di sangue. “Lo facciamo già da un po’ di tempo, non è iniziato con Vincent Kompany“, afferma un dipendente del Bayern, club eliminato in semifinale di Champions League dal Psg. “Serve per effettuare analisi, per misurare l’intensità“.

Si tratta di “test del lattato“, dal nome della molecola che contribuisce a fornire energia ai muscoli, integrando il sistema aerobico che si basa sull’ossigeno. “I campioni di sangue, soprattutto quelli prelevati dal lobo dell’orecchio, servono sicuramente per il lattato“, spiega Stevan Kervadec, preparatore atletico che lavora con calciatori nei cinque principali campionati europei. “Questo ci permette di vedere come si accumula e viene utilizzato. In pratica, serve a misurare l’efficienza metabolica del corpo di un atleta”.

A novembre 2025 il quotidiano tedesco Bild aveva riportato che durante questi test veniva misurato anche il livello di creatinachinasi, un enzima muscolare che, come il lattato, ha un ruolo nella produzione di energia. Quel che è certo è che questi campioni di sangue permettono di “calibrare l’intensità in modo che il giocatore non superi una certa soglia che causerebbe un affaticamento eccessivo“, spiega Hugo Boulestreau, personal trainer esperto sul tema. “L’idea è, in particolare, di evitare di sovraccaricare i muscoli in modo che i giocatori possano rimanere in forma e completare le loro sessioni di allenamento come richiesto”, continua. ” In sintesi, ci permette di calibrare le sessioni di allenamento“.

Non c’è comunque da stupirsi, visto che i grandi club investono sempre di più nella prevenzione degli infortuni. Ad esempio, il Real Madrid ha deciso di investire nella termografia nell’estate del 2025 per cercare di prevenire i problemi fisici. “Non possiamo affidarci esclusivamente a un esame del sangue”, ha spiegato Stevan Kervadec. “Questi dati devono essere combinati con la frequenza cardiaca, la percezione dello sforzo da parte dell’atleta”. Ma perché il Bayern Monaco ha scelto proprio il lobo dell’orecchio anziché la punta delle dita per prelevare il sangue? “Personalmente, lo trovo più pratico perché sanguina di più”, spiega Kervadec. “Ma bisogna stare attenti perché può finire ovunque. È necessario un protocollo sanitario adeguato, un’organizzazione solida”.