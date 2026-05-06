Fox Sports offre 50mila dollari a un tifoso che vuole guardare tutte le 104 partite dei Mondiali: le condizioni

I candidati devono aggiornare o creare un profilo Indeed, inserendo esperienze e competenze pertinenti al mondo del calcio e fare un breve video di presentazione

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Fox Sports ha annunciato di cercare una persona disposta a guardare tutte e 104 le partite dei Mondiali. La paga? 50mila dollari. “Abbiamo il lavoro dei vostri sogni”, si legge nella descrizione del video che Fox Sports, Fox One e Indeed, il sito per trovare lavoro tra i più noti al mondo, hanno pubblicato martedì mattina per annunciare l’apertura delle candidature. Una ricerca a livello nazionale per ricoprire la posizione di “Capo osservatore dei Mondiali di calcio di FOX One, assunto tramite Indeed”.

Il lavoro, che prevede appunto un compenso di 50mila dollari, consiste nel guardare tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA maschile del 2026 in 4K su FOX One, la piattaforma di streaming ufficiale del torneo, dal proprio ufficio personale, che sarà un cubo di vetro “da sogno, costruito su misura” nel cuore di Times Square, a New York. “Questa Coppa del Mondo FIFA sarà un torneo storico che richiede una scelta altrettanto storica“, ha dichiarato Robert Gottlieb, responsabile marketing di Fox Sports, in un comunicato stampa. “Il candidato ideale avrà l’opportunità di vivere e celebrare ogni storia, ogni nazione e ogni momento emozionante dei Mondiali”.

Il “Responsabile della visione dei Mondiali di calcio per FOX One, assunto tramite Indeed”, dovrà soltanto condividere contenuti sui social media per interagire con i tifosi mentre guarderà le partite. “In qualità di piattaforma leader a livello globale per trovare lavoro, mettere in contatto candidati e datori di lavoro è al centro di tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato James Whitemore, Chief Marketing Officer di Indeed, in un comunicato. “È così che aiutiamo le persone a trovare lavoro più velocemente e i datori di lavoro ad assumere in modo più efficiente. Questa partnership con FOX Sports è un ottimo esempio della nostra missione di aiutare le persone a trovare lavoro.”

Per essere presi in considerazione per la posizione, i candidati devono aggiornare o creare un profilo Indeed, inserendo esperienze e competenze pertinenti al mondo del calcio e fare un breve video in cui spiegano perché ritengono di essere la persona ideale per questo tipo di lavoro. Le candidature saranno accettate fino al 17 maggio. Il candidato selezionato comincerà a lavorare sabato 6 giugno, una settimana prima dell’inizio dei Mondiali, e terminerà domenica 26 luglio, una settimana dopo la conclusione del torneo. Il 6 giugno, la persona selezionata verrà annunciata pubblicamente durante la trasmissione su FOX della partita di football americano tra i New York Yankees e i Boston Red Sox.

“Questo è un evento iconico e FOX One è qui per essere all’altezza della situazione per i tifosi. Questa partnership innovativa darà a un tifoso sfegatato l’opportunità di mostrare la sua passione e condividere l’emozione della Coppa del Mondo FIFA in questo nuovo ruolo creato su misura”, ha dichiarato Brian Borkowski, CMO di FOX Direct to Consumer, in un comunicato. “Non vediamo l’ora di condividere l’emozione di ogni momento in campo attraverso gli occhi di un appassionato spettatore della Coppa del Mondo e con un’esperienza di streaming altamente coinvolgente.”