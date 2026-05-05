Roma, fermata la banda delle gioiellerie: 7 arresti. Aveva legami con l’ex banda della Magliana

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Una banda ritenuta responsabile di quattro rapine, tutte commesse tra il 2023 ed il 2025 a Roma ai danni di gioiellerie e uffici postali – la principale in un’oreficeria ai Parioli con un bottino di 70 orologi di lusso di valore superiore ai 900mila euro – è stata scoperta dalla polizia, che dopo un’indagine coordinata dai magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave della procura capitolina, ha arrestato 7 persone, 5 in carcere e 2 ai domiciliari.

Le indagini che hanno portato alla scoperta del gruppo criminale sono partite dall’immagine di uno dei componenti che assieme a un complice si era finto un cliente interessato all’acquisto di orologi di lusso nella gioielleria ai Parioli, per poi costringere un dipendente a consegnare loro 70 pezzi, minacciandolo con due pistole. Immagine immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del negozio.

Gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma sono così riusciti a risalire a Massimo Di Stefano, 61enne romano già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili e ritenuto legato, secondo quanto riportato da LaPresse, a Manlio Vitale, detto ‘er Gnappa’, storico rapinatore e ‘cassettaro’ romano, appartenente alla banda della Magliana. Le indagini hanno fatto emergere un’organizzazione strutturata, con ruoli ben definiti e una gestione quasi militare delle operazioni.

Un sistema rodato, capace di colpire con metodo e rapidità in più contesti, mantenendo per anni un basso profilo. In manette sono finiti Franco Tomasello, 55 anni, originario di Priolo Gargallo e residente ad Ardea; Massimo Barbieri, 46 anni, nato a Catania e residente ad Aprilia; Massimo Di Stefano, 61 anni, romano; Maurizio Provaroni, 63 anni, romano; Giuseppe Sebastiano Condorelli, 40 anni, nato a Catania e residente a Roma; Valter Moscaroli, 65 anni, romano; Roberto Farina, 60 anni, romano residente a Velletri; e Antonio Colagrossi, 55 anni, residente a Frascati. Tra i colpi accertati figura anche la rapina all’ufficio postale di Monte Porzio Catone, ai Castelli Romani.