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Ha avuto un mancamento a pochi metri dal traguardo, ma gli avversari lo hanno sostenuto e portato alla vittoria. La storia a lieto fine arriva dalla maratona di 21 chilometri di Fano. L’atleta quando era in vista del traguardo si è afflosciato sulle ginocchia: l’avversario, il secondo, avrebbe potuto agilmente superarlo invece ha deciso di aiutarlo a rialzarsi e ad arrivare primo all’arrivo.

L’episodio che dimostra i valori dello sport è accaduto alla ColleMarathon 2026 di Fano, una competizione che ha visto circa 3mila partecipanti tra atleti, famiglie e appassionati.

Protagonista del nobile gesto è Davide Seri che nel finale concitato della corsa seguiva a breve distanza Massi Milani, in quel momento davanti a lui. A quel punto, il colpo di scena: Milani, stremato dalla fatica, dopo un mancamento, è praticamente crollato a pochi metri dall’arrivo. Seri, secondo classificato, invece di superarlo e conquistare la vittoria, si è fermato e ha aiutato l’altro atleta a tirarsi in piedi e a tagliare per primo il traguardo.

Un gesto semplice e potentissimo: rinunciare alla possibilità di vincere per rispettare l’avversario, la fatica, la gara e il senso più autentico dello sport. “La ColleMarathon 2026 – scrive il Comune – sarà ricordata per i suoi numeri, per la partecipazione, per l’entusiasmo lungo il percorso e per la capacità di trasformare una giornata sportiva in una festa del territorio. Ma soprattutto sarà ricordata per questa immagine: due atleti, un traguardo, una scelta di umanità. Perché vincere una gara è importante, ma ci sono gesti che valgono molto di più di una medaglia”.