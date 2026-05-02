F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5″, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d’arrivo e classifica

Lando Norris vince su McLaren la Spint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il campione del mondo in carica precede al traguardo il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri (+3″7), ed il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+6″2), bravo a superare in partenza un disattento Andrea Kimi Antonelli. Tante sbavature per il leader del Mondiale, che prende anche una penalità di cinque secondi per track limits e termina sesto dietro al compagno di squadra George Russell, quarto, e Max Verstappen, quinto su Red Bull. Chiude in settima piazza Lewis Hamilton con l’altra Ferrari: dietro di lui l’Alpine di Pierre Gasly.

“Gli aggiornamenti del team hanno funzionato. Sono soddisfatto della macchina ma non del terzo posto, anche McLaren ha fatto un bel passo in avanti ma non siamo lontani. Partendo in una buona posizione domani potremmo dargli fastidio”, ha dichiarato il monegasco della Ferrari Charles Leclerc dopo il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026.

Formula 1 Miami, l’ordine d’arrivo della sprint

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