Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 19:02

F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5″, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d’arrivo e classifica

di Redazione Sport
Seconda l'altra McLaren di Piastri, mentre Leclerc chiude al terzo posto. Russell sorpassa il compagno dopo la penalità, solo settimo Hamilton
F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5″, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d’arrivo e classifica
Icona dei commenti Commenti

Lando Norris vince su McLaren la Spint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il campione del mondo in carica precede al traguardo il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri (+3″7), ed il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+6″2), bravo a superare in partenza un disattento Andrea Kimi Antonelli. Tante sbavature per il leader del Mondiale, che prende anche una penalità di cinque secondi per track limits e termina sesto dietro al compagno di squadra George Russell, quarto, e Max Verstappen, quinto su Red Bull. Chiude in settima piazza Lewis Hamilton con l’altra Ferrari: dietro di lui l’Alpine di Pierre Gasly.

“Gli aggiornamenti del team hanno funzionato. Sono soddisfatto della macchina ma non del terzo posto, anche McLaren ha fatto un bel passo in avanti ma non siamo lontani. Partendo in una buona posizione domani potremmo dargli fastidio”, ha dichiarato il monegasco della Ferrari Charles Leclerc dopo il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026.

Formula 1 Miami, l’ordine d’arrivo della sprint

Formula 1 Miami, la classifica

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione