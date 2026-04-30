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Ultimo aggiornamento: 12:17

A Roberto Baggio basta un video: il suo sbarco su TikTok ha già numeri record

di Redazione Sport
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Il Divin Codino apre un profilo sul social più apprezzato dai giovani: è subito virale
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Nella sua bio si presenta come un “ex calciatore italiano” e spiega: “Mi chiamano anche ‘il Divin Codino‘”. Ma Roberto Baggio è ovviamente molto di più, per gli amanti del pallone di tutte le età. Anche per giovani, che probabilmente sognano di rivedere un campione del suo calibro con la maglia azzurra. Lo dimostra il suo sbarco su TikTok, che in poche ore ha collezionato numeri record.

Già molto apprezzato per i contenuti su Instagram, Roberto Baggio ha deciso di aprire un profilo anche sul social network più usato dalle nuove generazioni. E il primo video pubblicato è subito un successo: l’ex fantasista palleggia e poi il calcio il pallone lontano, con un rumore di vetri rotti e l’urlo “papi” a simulare un disastro. Poi Baggio dice: “Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok”. Tanto gli è bastato per collezionare già quasi 3 milioni di visualizzazioni e oltre 200mila follower.

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