Allarme Inter, ancora un infortunio per Calhanoglu: risentimento al soleo sinistro. Rischia di aver finito la stagione

Il problema è lo stesso che ha avuto Lautaro Martinez a febbraio: l'argentino rimase un mese ai box. Difficile immaginare la sua presenza in finale di Coppa Italia contro la Lazio

Lo scudetto non sembra essere a rischio e potrebbe già arrivare domenica contro il Parma, ma in casa Inter c’è grande preoccupazione per l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Per più motivi. Il principale è senza dubbio il fatto che il centrocampista turco potrebbe saltare la finale di Coppa Italia contro la Lazio: l’unica partita che probabilmente oggi interessa davvero tanto ai tifosi nerazzurri. Anzi, è a serio rischio la sua presenza.

Lo conferma l’esito degli esami effettuati in mattinata, con l’Inter che ha comunicato: “Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”. Lo stesso di Lautaro Martinez a febbraio, quando rimase fermo dal 20 febbraio al 22 marzo e rientrò soltanto il 5 aprile. Tradotto: almeno un mese di stop e quindi sarebbe stagione finita per il turco. Anche perché all’orizzonte ci sono i Mondiali e nessuno vuole rischiare di non esserci. Motivo per cui il recupero procederà con grande cautela.

Aveva sorpreso tutti la sua assenza nella sfida contro il Torino, ma a togliere i dubbi ci aveva già pensato Chivu nel post gara, in cui aveva spiegato: “Calhanoglu e Dumfries non stavano bene”. L’olandese era poi subentrato e quindi evidentemente non aveva nulla di grave. Calhanoglu invece no: zero minuti per lui e stamattina la conferma che il problema è tutt’altro che banale.