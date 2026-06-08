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Christian Eriksen sta bene ed è in fase di recupero dopo il malore che lo ha colpito domenica sera durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. A meno di 24 ore dall’episodio che ha riportato alla mente il dramma degli Europei del 2021, arrivano segnali rassicuranti dall’ospedale dove il centrocampista è stato ricoverato per accertamenti. Restano ancora molti interrogativi sulle cause dell’accaduto, ma le notizie diffuse dalla federazione danese e dal medico della Nazionale hanno contribuito ad allentare la preoccupazione che aveva travolto il mondo del calcio.

Le condizioni di Eriksen: “Sta bene ed è di buon umore”

L’aggiornamento più importante è arrivato lunedì mattina da Morten Boesen, medico della Nazionale danese, che ha parlato direttamente con il giocatore. “Ho parlato con Christian questa mattina e sta bene. Si trova con la sua famiglia ed è di buon umore. L’aspettativa è che venga dimesso presto e possa tornare a casa. Ci stiamo prendendo cura dei giocatori e dello staff e rimaniamo in regolare contatto con loro”.

Parole che confermano come la situazione sia sotto controllo dopo i momenti di paura vissuti a Odense. Eriksen, 34 anni, ha perso conoscenza per alcuni istanti durante il secondo tempo della sfida contro l’Ucraina, provocando l’immediata sospensione della partita. Dopo i primi soccorsi, però, il centrocampista si è ripreso rapidamente ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli.

Il ruolo del defibrillatore impiantato dopo Euro 2021

Secondo quanto riferito dai medici, il dispositivo ICD impiantato dopo l’arresto cardiaco subito agli Europei del 2021 ha funzionato correttamente. Già nella serata di domenica Boesen aveva spiegato che “Christian è uscito dal campo camminando da solo” e che “a quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso subito e gli abbiamo parlato immediatamente”.

Quel defibrillatore sottocutaneo aveva consentito a Eriksen di tornare all’attività agonistica nel 2022, prima con il Brentford e poi con il Manchester United. In Serie A non aveva potuto proseguire la sua carriera con l’Inter proprio a causa delle normative italiane relative agli atleti portatori di ICD, che sono molto più stringenti e non consentono l’attività agonistica.

I messaggi di sostegno da tutto il mondo

Nel frattempo il profilo Instagram del giocatore è stato sommerso da messaggi di affetto provenienti da tifosi di ogni parte del mondo. “Dio sia con te”, “Guarisci presto. Ma credo che adesso basta, fratello”, “Non te lo meriti. Spero che tu stia bene”, sono alcuni dei commenti lasciati dai sostenitori. A quasi cinque anni dalle immagini che sconvolsero gli Europei del 2021, il calcio internazionale ha vissuto un nuovo momento di grande apprensione. Anche questa volta, però, le notizie che arrivano dall’ospedale sono incoraggianti: Eriksen è vigile, sereno, circondato dalla sua famiglia e potrebbe tornare a casa già nelle prossime ore. Il dubbio ora diventerà un altro: è il caso che torni a giocare?