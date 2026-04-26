Inchiesta arbitri, Marotta rompe il silenzio: “L’Inter è estranea e lo sarà anche in futuro. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano”

“Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano. Perché innanzitutto non abbiamo arbitri graditi e non graditi e sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante”. L’Inter rompe il silenzio a proposito dell’inchiesta arbitrale e lo fa con il suo presidente Giuseppe Marotta, intervenuto in diretta a Sky Sport, prima della partita contro il Torino. Il riferimento è ovviamente all’indagine che coinvolge i vertici dell’Aia, nella quale è emerso anche il nome dell’Inter in quanto tra i capi d’imputazione per Gianluca Rocchi ci sarebbe anche l’aver voluto designare arbitri graditi ai nerazzurri. L’ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi intanto si è autosospeso nella serata di sabato 25 aprile, così come Andrea Gervasoni, supervisore var anche lui indagato.

“Dopodiché è chiaro che l’anno scorso oggettivamente abbiamo avuto, e non è per lamentarci, decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma. Noi oggi siamo qua a pensare a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo che l’Inter sia estranea e sarà estranea anche in futuro“, ha spiegato Marotta, che ha poi concluso: “La Procura di Milano fa riferimento alla situazione a San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia col Milan? Mi ha sorpreso perché non dico che non ricordo, non trovo collegamenti. Ho appreso tutto dalla stampa, ho risposto in modo esaustivo. Non voglio dire nulla di più, siamo qui a Torino per giocare la partita e portarci a casa questo Scudetto meritato. Abbiamo agito nella massima correttezza”.