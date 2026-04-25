“È rigore?”, nella sala Var si cambiò decisione durante Udinese-Parma. Il video pubblicato dall’agenzia AGI

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Il 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma, nella sala Var di Lissone gli addetti analizzano un possibile fallo di mano inizialmente ritenuto non punibile. L’arbitro al Var Daniele Paterna, però, dopo essersi girato verso qualcuno alle sue spalle chiedendo “È rigore?”, cambia indicazione e suggerisce all’arbitro Fabio Maresca una on field review, da cui scaturisce il calcio di rigore. Questo è il video pubblicato dall’agenzia AGI che ha per prima diffuso la notizia dell’indagine della procura di Milano.

Secondo un esposto di Domenico Rocca, poi archiviato dalla giustizia sportiva, Paterna si sarebbe rivolto al designatore Gianluca Rocchi (ora indagato per concorso in frode sportiva, ndr), che avrebbe richiamato l’attenzione bussando sul vetro della sala Var (qui l’audio pubblicato dal FattoQuotidiano.it). Paterna, ascoltato come testimone, è poi diventato indagato per falsa testimonianza quando il pm, anche alla luce del video, ha ritenuto inattendibile la sua versione.

Video pubblicato per gentile concessione dell’agenzia AGI