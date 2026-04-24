Putin potrebbe partecipare al G20 di dicembre nel resort di Trump in Florida: l’indiscrezione della Casa Bianca

Putin forse lo vedremo presto sul campo da golf del repubblicano americano: forse. Il presidente russo forse verrà fotografato al prossimo G20 a dicembre; si terrà presso il resort Doral di Miami, in Florida. È ovviamente di proprietà di Trump. Che gli Stati Uniti intendono invitare il presidente russo per l’incontro è indiscrezione trapelata qualche ora fa dalla Casa Bianca: “Se venisse, sarebbe probabilmente molto utile” ha detto Trump, anche se nessun invito è stato ancora spedito al Cremlino. Il presidente americano non è nemmeno sicuro di un’eventuale partecipazione dell’omologo russo, ma da Washington chiariscono anche che il tycoon “è stato chiaro sul fatto che la Russia è benvenuta a partecipare a tutte le riunioni del G20, mentre gli Stati Uniti si concentrano sulla realizzazione di un vertice di successo e produttivo”.

Da un lato gli inviti, dall’altro lato dell’oceano pensano già a un futuro, ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. È stata l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas, arrivata al Consiglio europeo informale a Nicosia, Cipro, ieri ad annunciare le “buone notizie” per Kiev: è stato dato “il via libera al prestito da 90 miliardi di dollari che abbiamo ottenuto e anche il ventesimo pacchetto di sanzioni. E ora, ovviamente, dovremmo anche rivedere le precedenti linee rosse che erano state stabilite”.

Kiev sogna però ancora di più, oltre sostegni e aiuti appena ricevuti: vuole entrare nell’Unione nel 2027. “Lo dico sempre, ma non dipende dalla decisione dell’Ucraina e del popolo ucraino” ha detto ieri Zelensky, ad Agia Napa. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, concorda: importante è stato aumentare la pressione sulla Russia per spingerla a sedersi ai negoziati di pace, ma è giunto il momento del “passo successivo”: avviare il primo ciclo di colloqui per l’adesione” di Kiev “all’Ue”.