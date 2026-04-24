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Ultimo aggiornamento: 14:43

Putin potrebbe partecipare al G20 di dicembre nel resort di Trump in Florida: l’indiscrezione della Casa Bianca

di Michela A.G. Iaccarino
Gli Stati Uniti intendono invitare il presidente russo, ma ancora non c'è nulla di ufficiale
Putin potrebbe partecipare al G20 di dicembre nel resort di Trump in Florida: l’indiscrezione della Casa Bianca
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Putin forse lo vedremo presto sul campo da golf del repubblicano americano: forse. Il presidente russo forse verrà fotografato al prossimo G20 a dicembre; si terrà presso il resort Doral di Miami, in Florida. È ovviamente di proprietà di Trump. Che gli Stati Uniti intendono invitare il presidente russo per l’incontro è indiscrezione trapelata qualche ora fa dalla Casa Bianca: “Se venisse, sarebbe probabilmente molto utile” ha detto Trump, anche se nessun invito è stato ancora spedito al Cremlino. Il presidente americano non è nemmeno sicuro di un’eventuale partecipazione dell’omologo russo, ma da Washington chiariscono anche che il tycoon “è stato chiaro sul fatto che la Russia è benvenuta a partecipare a tutte le riunioni del G20, mentre gli Stati Uniti si concentrano sulla realizzazione di un vertice di successo e produttivo”.

Da un lato gli inviti, dall’altro lato dell’oceano pensano già a un futuro, ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. È stata l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas, arrivata al Consiglio europeo informale a Nicosia, Cipro, ieri ad annunciare le “buone notizie” per Kiev: è stato dato “il via libera al prestito da 90 miliardi di dollari che abbiamo ottenuto e anche il ventesimo pacchetto di sanzioni. E ora, ovviamente, dovremmo anche rivedere le precedenti linee rosse che erano state stabilite”.

Kiev sogna però ancora di più, oltre sostegni e aiuti appena ricevuti: vuole entrare nell’Unione nel 2027. “Lo dico sempre, ma non dipende dalla decisione dell’Ucraina e del popolo ucraino” ha detto ieri Zelensky, ad Agia Napa. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, concorda: importante è stato aumentare la pressione sulla Russia per spingerla a sedersi ai negoziati di pace, ma è giunto il momento del “passo successivo”: avviare il primo ciclo di colloqui per l’adesione” di Kiev “all’Ue”.

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