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Marcell Jacobs torna in pista. Il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 di Tokyo 2020 sarà ufficialmente tra le stelle della tappa italiana della Wanda Diamond League in programma nella serata di giovedì 4 giugno, a Roma. Il velocista che ha scritto la storia dello sport azzurro ha deciso di partecipare ai 100 metri che si svolgeranno sul tartan dello stadio Olimpico, sul rettilineo sotto alla tribuna Monte Mario. Jacobs sfiderà così il campione olimpico dei 100 metri e quattro volte oro mondiale dei 200 Noah Lyles, per una gara che si preannuncia già interessante e soprattutto attrattiva per il pubblico presente.

L’ultima partecipazione di Jacobs a una gara è quella della semifinale dei Mondiali di settembre 2025, dove non riuscì a raggiungere nemmeno la finale. Una delusione immensa, che lo portò addirittura a riflettere sul proprio futuro e su un possibile ritiro dalle competizioni. Da lì cominciarono mesi difficili per il campione di Tokyo 2020, fino a quando a dicembre accusò anche la Fidal di averlo abbandonato. In seguito Jacobs ha deciso di dare una svolta alla sua carriera interrompendo il rapporto con l’allenatore Rana Reider e tornando da Paolo Camossi, colui che lo portò a diventare l’uomo più veloce del mondo.

Per Jacobs (Fiamme Oro), attualmente nella sua sede di allenamento in Florida per prepararsi agli Europei di Birmingham di agosto 2026 per cercare il terzo oro continentale di fila nei 100, si tratta del ritorno in Diamond League a distanza di 643 giorni dall’ultima volta, proprio al Golden Gala, poche settimane dopo aver centrato il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi con un buon 9.85. Quella dell’Olimpico è una pista cara a Jacobs, considerando che correrà in casa e soprattutto sul tartan che nel 2024 gli ha dato il titolo europeo. Ma non solo: sempre agli Europei del 2024, Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite d’onore in tribuna per celebrare i successi azzurri dell’evento.

Parlando di Golden Gala, per Jacobs sarà la quarta partecipazione: la prima risale al 2018 agli inizi della propria carriera da velocista, la seconda nel 2020 (10.11 il suo miglior tempo al meeting romano) pochi mesi prima di compiere una delle maggiori imprese dello sport italiano di ogni epoca, l’oro olimpico di Tokyo dell’1 agosto 2021 con il record europeo di 9.80 in finale dopo il 9.84 della semifinale. Ora Jacobs vuole ripartire proprio dalla Diamond League, dove fu secondo a Stoccolma e terzo a Montecarlo nella sua indimenticabile estate del 2021. “Siamo felici del ritorno di Marcell allo Stadio Olimpico – le parole di Marco Sicari, Meeting Director del Golden Gala Pietro Mennea – la gara dei 100 metri metterà così a confronto gli ultimi due campioni a cinque cerchi, Jacobs e Noah Lyles. Tra pista e pedane, il programma del meeting si arricchisce di protagonisti di giorno in giorno, sarà una serata da ricordare“.