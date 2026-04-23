“Mi mancava tantissimo”. A margine di un incontro organizzato dagli studenti della lista Unisì alla Statale di Milano, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ritorno in Aula del ministro Nordio: “È tornato con il pezzo forte del suo repertorio la modica quantità di tangenti che si potrebbe applicare a qualsiasi tipo di reato. Se svaligi una casa, ma porti via poca roba ti lasciano in pace. Io la trovo fantastica – aggiunge ironicamente Travaglio – è veramente il ministro della giustizia che ci serviva. Mi sembra che abbia capito la lezione del referendum, dunque avanti così per un altro anno fino allo schianto finale”.
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