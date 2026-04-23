I tifosi della Lazio comunicano cosa faranno in finale di Coppa Italia e nel derby: “Abbiamo un patto con mister e squadra”

Diversa la decisione sul match della 37esima giornata di Serie A contro la Roma, dove gli ultras biancocelesti saranno assenti: "Sappiamo quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti"

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Il tifo organizzato della Lazio sarà presente all’Olimpico per la finale di Coppa Italia con l’Inter, in programma il 13 maggio, ma non per il derby con la Roma previsto pochi giorni dopo, in occasione della 37esima (e penultima) giornata di Serie A. “Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa”, si legge in una nota dei gruppi del tifo organizzato biancoceleste.

Nelle ultime settimane gli ultras della Lazio stanno continuando a contestare la società, non entrando allo stadio per manifestare il proprio disappunto nei confronti della gestione di Claudio Lotito. Una linea comune che va avanti ormai da qualche mese, con una sola eccezione: la partita contro il Milan a cui gli ultras biancocelesti hanno deciso di partecipare per sostenere la squadra Sfida poi vinta per 1-0.

E la linea – a eccezione della già citata finale di Coppa Italia contro l’Inter – continuerà anche nelle prossime partite di campionato, compreso il derby contro la Roma previsto alla penultima giornata, sfida più sentita per i tifosi biancocelesti e in generale tra le partite più attese dell’anno in Serie A. “Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo”, precisano i gruppi organizzati nella stessa nota.

Pertanto “i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di ‘Non entrare’ allo stadio nella partita Roma–Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità”, concludono gli ultras biancocelesti.