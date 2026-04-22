Morta Mara Flavia Araujo: l’influencer ha avuto un malore mentre nuotava in una gara di triathlon

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È morta durante la prova di nuoto dopo un malore, sparendo prima di essere ritrovata dopo qualche ora. È il riassunto di una tragedia accaduta nel mondo del triathlon. Durante la prova di nuoto del Memorial Hermann Ironman Texas 2026 – che si è svolto vicino Houston –Mara Flavia Araujo, triatleta e influencer brasiliana di 38 anni, è scomparsa nel mezzo della prova che si stava svolgendo nel lago Woodlands.

“Siamo profondamente rattristati nel confermare la morte di un partecipante alla gara durante la frazione di nuoto dell’Ironman Texas – hanno confermato gli organizzatori –. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici e offriamo il nostro sostegno in questo momento difficile. Ringraziamo i servizi di emergenza per il loro tempestivo intervento“. Proprio durante la gara in questione, la 38enne avrebbe accusato un malore. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, avviando le ricerche nel lago e recuperando alcune ore dopo il corpo ormai senza vita della donna.

Sui social era un personaggio molto noto: Mara Flavia Araujo aveva infatti oltre 60mila follower su Instagram. Nata a San Paolo, aveva iniziato a lavorare in radio, ma negli ultimi mesi aveva intrapreso l’attività di DJ. Araujo praticava il triathlon da anni e aveva preso parte a diverse gare Ironman, una delle prove più dure del triathlon con i suoi 3,8 km di nuoto, 180 km in bici e 42,2 km di corsa. È stata avviata un’indagine per capire cosa sia realmente accaduto.