Il calciatore lo scorso febbraio, nella partita con la Juventus, era stato al centro di una polemica per aver simulato un fallo ed esultato dopo l'espulsione dell'avversario. A sostenere il suo nome sono il presidente del Consiglio Regionale Federico Romani (FdI) e Pietro Bussolati (Pd)

La candidatura di Alessandro Bastoni al Rosa Camuna, il più importante premio riconosciuto dalla Regione Lombardia, è ancora lì intatta, proposta dal presidente del Consiglio Regionale Federico Romani (FdI) e dal dem Pietro Bussolati. Ma la novità è che l’elenco dei candidati messo a disposizione dal Consiglio regionale agli eletti contiene anche una annotazione accanto al nome del calciatore interista: “Pervenute diverse mail di dissenso”. Un’anomalia, nel senso che sui 219 nomi in lista ci sono pochissime note a margine e quelle che ci sono riguardano, per esempio, la dicitura “alla memoria” nel caso si tratti di una personalità scomparsa, oppure l’indicazione di una candidatura proposta più volte. Non certo la rivolta contro un possibile premiato.

In effetti la proposta di un riconoscimento a Bastoni è stata da subito molto contestata e non è escluso che lo sarà ancor di più nelle prossime ore. Il Giornale e l’Ansa hanno infatti segnalato la presenza del nome del difensore (non indagato) tra le parole chiave indicate dai pm milanesi per l’analisi dei telefoni dei 4 arrestati nell’inchiesta su un giro di escort nel mondo del calcio. Il Premio Rosa Camuna nasce tra l’altro per valorizzare il ruolo delle donne nella società, prima di essere ampliato ad altri settori.

Il giocatore dell’Inter è stato al centro di un caso a febbraio, quando dopo aver simulato un fallo ha esultato nel momento dell’espulsione dell’avversario, sanzionato proprio per quel contatto accentuato. Il tutto in Inter–Juventus, da sempre una delle partite più tese del campionato. Dopo qualche giorno Bastoni si è scusato e ha ricevuto la solidarietà di diversi editorialisti e esponenti politici – vedi Ignazio La Russa – per la bufera (soprattutto social) che lo aveva travolto. In Lombardia, Romani e Bussolati lo hanno candidato al premio Rosa Camuna con questa motivazione: “Uno dei volti più autorevoli del calcio lombardo, italiano ed europeo. Ha vestito la maglia dell’Inter e della Nazionale dimostrando capacità tecniche, personalità e senso di responsabilità anche riconoscendo errori commessi in campo. Un esempio positivo di assunzione di responsabilità e correttezza”. La notizia si è diffusa qualche settimana fa e evidentemente stavolta i malumori non sono rimasti solo tra i commenti social, ma hanno preso forma con diverse mail di protesta giunte alla Regione. Un numero sufficiente affinché il Consiglio fosse costretto ad annotare il “dissenso” nei confronti del nome di Bastoni come premiato.

Nei prossimi giorni i consiglieri dovranno mettersi d’accordo, selezionando fino a un massimo di 5 premi e 10 menzioni speciali. Poi, il presidente Attilio Fontana avrà facoltà di assegnare premi speciali. Tra i 219 nomi c’è un po’ di tutto, compresi profili in qualche modo vicini alla politica. Per esempio Gian Marco Moratti, defunto nel 2019, marito dell’eurodeputata forzista Letizia. Proposto dal capogruppo FI Fabrizio Figini, viene segnalato per “l’impegno” con cui “ha aiutato migliaia di giovani” della Comunità di San Patrignano. Tra le proposte 5 Stelle c’è invece Gianroberto Casaleggio, oltre a Dario Fo: il grande drammaturgo è scomparso 10 anni fa, dunque il premio sarebbe anche l’occasione per l’omaggio in un anniversario simbolico. In lista anche Guido Della Frera, imprenditore attivo nel turismo e nella sanità, nonché ex deputato prima centrista e poi di Forza Italia. E poi, proposto dall’assessore Guido Bertolaso, ecco Giovanni Malagò, reduce dalla guida di Milano-Cortina.