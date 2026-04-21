Clamoroso Mancini: aveva festeggiato la vittoria del campionato in Qatar, ma ora rischia di perderlo. Cosa è successo

L'Al Sadd aveva trionfato nella massima serie qatariota dopo la sconfitta dei rivali dell'Al Shamal, che però hanno vinto un ricorso e sono tornati a -2: domenica c'è lo scontro diretto all'ultima giornata

Dalla notte magica a una settimana da incubo. Ha dell’incredibile quanto sta accadendo a Roberto Mancini in Qatar, con il suo Al–Sadd. Il 14 aprile – esattamente sette giorni fa – il tecnico italiano aveva festeggiato la vittoria del campionato mentre era in campo in Champions League asiatica contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il trionfo nella massima serie qatariota era arrivato dopo la sconfitta dei rivali dell’Al Shamal nella penultima giornata di campionato, che era così andata a -5 con una sola partita da giocare. In quella serata l’Al Sadd aveva festeggiato la vittoria contro l’Al Hilal ai rigori (e la qualificazione ai quarti di Champions League) e la vittoria del campionato.

In una settimana è però cambiato tutto: prima l’eliminazione in Champions contro il Vissel Kobe ai calci di rigore, con i giapponesi che avevano pareggiato al 93esimo per 3-3 al termine di una partita bellissima. Ora a Mancini potrebbe sfuggire anche lo scudetto già festeggiato. Il motivo? Proprio la partita persa 0-2 sul campo dall’Al Shamal, è stata vinta per 0-3 a tavolino dopo la decisione del giudice sportivo. Dopo la partita contro il Qatar Sc, i rivali in campionato di Roberto Mancini hanno presentato e vinto un ricorso per l’impiego di giocatori stranieri.

Ma cosa è successo? Dopo l’espulsione del difensore tunisino Ali Saudi, nel Qatar Sc è entrato l’argentino Franco Russo al posto del qatariota Ahmed Al–Rawi. Un cambio che però va contro il regolamento: “Se uno dei sei giocatori stranieri professionisti in campo riceve un cartellino rosso – si legge all’articolo 15 -, uno dei cinque giocatori qatarioti (o residenti) in campo non può essere sostituito con un altro giocatore straniero e la squadra deve proseguire la gara con cinque stranieri. L’articolo 61/1/b stabilisce che un club sarà punito con la sconfitta a tavolino e una multa non superiore a 100.000 riyal qatarioti se commette qualsiasi violazione delle norme di partecipazione previste dai regolamenti della federazione durante una partita”.

Ma non è finita qui. Perché il calendario ha riservato una sorpresa che ha dell’incredibile: nell’ultima giornata del campionato qatariota ci sarà infatti lo scontro diretto tra Al Sadd e Al Shamal. Chi vince, sarà campione di Qatar. Con un piccolo vantaggio per la formazione di Mancini: basta il pareggio. E questa volta sì – salvo altre clamorose sorprese – l’Al Sadd potrà tornare a festeggiare e sorridere.