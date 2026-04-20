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Ultimo aggiornamento: 12:53

Sinner si allena a Madrid per abituarsi alla Caja Magica. Il tabellone: otto italiani al primo turno

di Redazione Sport
Il numero 1 al mondo è arrivato nella capitale spagnola, dove non gioca da due anni. Sorteggiato il suo percorso: possibile semifinale con Musetti
Sinner si allena a Madrid per abituarsi alla Caja Magica. Il tabellone: otto italiani al primo turno
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È il momento del Masters 1000 di Madrid: la Caja Magica è pronta ad accendersi dal 22 aprile al 3 maggio e i riflettori sono tutti su Jannik Sinner, numero uno del mondo, al ritorno nel torneo spagnolo dopo due anni. L’obiettivo dichiarato è migliorare il risultato dei quarti di finale ottenuti nel 2024. Il sogno è vincere il quinto Masters 1000 consecutivo, un record mai riuscito a nessuno nella storia del tennis. L’assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro, apre scenari favorevoli. Dall’altra parte del tabellone il principale riferimento resta Alexander Zverev.

Il numero uno del mondo è arrivato a Madrid dopo alcuni giorni di allenamento a Montecarlo. Nella capitale spagnola si gioca in condizioni particolari: la terra veloce e l’altura esaltano il suo gioco, ma rappresentano anche un banco di prova diverso rispetto a Roma e Parigi. Una scelta, quella di partecipare al torneo, che sorprende considerando le sei settimane consecutive di impegni, ma che conferma l’ambizione del momento. Il clima caldo e le condizioni fisiche saranno fattori da monitorare, ma l’altoatesino si presenta alla Caja Magica in buone condizioni. Sinner si è allenato con Thiago Tirante, seguito dal suo staff al completo guidato da Simone Vagnozzi. Nel frattempo oggi è stato definito il tabellone.

L’altoatesino beneficerà di un bye al primo turno e debutterà contro un qualificato. Nel suo spicchio di tabellone c’è anche il giovane Federico Cinà, 19enne palermitano entrato grazie a una wild card, che esordirà contro l’americano Michelsen e potrebbe incrociare Sinner già al terzo turno. Il cammino del numero uno potrebbe poi prevedere agli ottavi uno tra Machac, Paul o Norrie, mentre nei quarti si profila un possibile confronto con Alex de Minaur, con l’incognita rappresentata anche da Joao Fonseca. In semifinale, possibile incrocio con Lorenzo Musetti o Ben Shelton. Proprio Musetti, testa di serie numero 6 e inserito nella parte bassa del tabellone, esordirà contro il vincente tra Hurkacz e un qualificato. Flavio Cobolli, reduce dalla finale di Barcellona, affronterà invece uno tra Ugo Carabelli e Gael Monfils, mentre Luciano Darderi se la vedrà con il vincente di Altmaier-Cerundolo.

Atp Madrid 2026, il primo turno degli italiani

[1] Jannik Sinner bye – Secondo turno vs qualificato
[6] Lorenzo Musetti bye – Secondo turno vs Hubert Hurkacz/qualificato
[10] Flavio Cobolli bye – Secondo turno vs Ugo Carabelli/Gael Monfils
[18] Luciano Darderi bye – Secondo turno vs Daniel Altmaier/Juan Manuel Cerundolo
Lorenzo Sonego vs qualificato
Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur
Matteo Berrettini vs Raphael Collignon
Federico Cinà vs Alex Michelsen

Atp Madrid 2026, il tabellone di Jannik Sinner

1° turno – Bye
2° turno – Qualificato
3° turno – Diallo/Michelsen/Cinà
Ottavi – Paul/Norrie/Macháč
Quarti – de Minaur/Rublev/Fonseca
Semifinale – Shelton/Musetti/Vacherot/Fils
Finale – Zverev/Auger-Aliassime/Medvedev/Bublik

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